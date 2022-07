Justitie waarschuwt boeren: we krijgen beelden van snelwegcamera’s, Rijkswaterstaat verbaasd

Scooter gaat in vlammen op in Zwolse portiek­flat: bewoners geëvacu­eerd

De portiek is woensdagochtend pikdonker, de ruiten van de voordeuren zijn zwartgeblakerd. Beneden in de hal staan de resten van wat gisteren nog een scooter was. Bewoners van de portiekflat aan de Van der Capellenstraat in Zwolle zijn in het holst van de nacht geëvacueerd vanwege een felle brand.

27 juli