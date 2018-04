Justitie wil aanrander van 13-jarig meisje in Zwolle maanden de cel in

,,Dit was een bewuste actie op een zeer kwetsbaar meisje'', zeiden de ouders van het slachtoffer dinsdag in hun verklaring. Hun kind is veranderd sinds die dag in oktober 2016. Het vrolijke meisje dat lichamelijk en geestelijk beperkt is, is veranderd in een bang vogeltje. Complimenten, een schouderklopje, een eerste afspraak met een vriendje: ze kan het niet aan.