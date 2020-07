Justitie wil peperdure drugsauto afpakken van Zwolse dealers, net als hun vrijheid en een berg geld

Twee mannen die volgens het Openbaar Ministerie zes jaar lang gebruikers van harddrugs voorzagen, moeten lange tijd achter de tralies. ,,De cokehandel schuwt geweld en intimidatie niet. Zwolle heeft daar last van’', zei de officier van justitie.

Met die opmerking verwees de officier expliciet naar de vermeende drugsoorlog die tussen twee concurrerende bendes woedt in Zwolle. Dat leidde al tot diverse pogingen tot liquidaties, zoals de beschieting van Idris M. in september vorig jaar in de Zwolse wijk Stadshagen.

Deze achtergrond is van belang om de ernst van deze feiten te begrijpen, zei hij. Tegen de 33-jarige hoofdverdachte Zakaria M. eiste hij 30 maanden cel. Ook moet hij meer dan 60.000 euro aan criminele winst aan de Staat betalen, zo wil het OM. En minstens zo pijnlijk voor hem: zijn dure Audi A3 krijgt hij niet terug. Die werd veelvuldig gebruikt om de drugs in en rond Zwolle te bezorgen, zei de officier.

Neus

Beide verdachten hebben de verdenking deels bekend. M. was de leider en de 42-jarige Satjin J. voerde de opdrachten uit, denkt het OM. Daarom is tegen J. met 30 maanden cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk een iets lagere straf geëist. M. weet wat de gevolgen van cokegebruik zijn. Hij werd op indringende wijze met zijn neus op de feiten gedrukt op het moment dat hij vorig jaar zijn broer dood op de vloer van zijn appartement vond.

De man overleed aan de gevolgen van cokegebruik in combinatie met hartproblemen. Was M., met zijn dure Audi, de grote jongen die het OM denkt te zijn? Zelf zegt hij van niet. Hij was een gebruiker die er in rolde en uiteindelijk ook het huis van zijn moeder gebruikte om drugs op te slaan.

Rol

Pijnlijk ja, ‘maar als drugsgebruiker doe je gekke dingen’, zei hij. Beide mannen werden weken gevolgd door de politie. Die telde 17 transacties per week. M. kan het niet geloven en vindt vooral dat J. zijn rol wel erg klein maakt.

Volgens zijn raadsvrouw hield M. zich niet bezig met ‘booming business’. Zij rekende uit dat de man gemiddeld nog geen gram per dag verkocht. ,,In detentie is hij veranderd en hij wil breken met zijn verslaving.’’

Verslaafd

De advocaat van J. benadrukte juist de kleine rol van zijn cliënt. De man was verslaafd, had schulden en werd steeds afhankelijker van M. In ruil voor telkens een grammetje coke verleende hij diensten aan M.

Het vonnis volgt op 16 juli.