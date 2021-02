Justitie wil Zwollenaar terug de cel in om explosie bij zorgorganisatie Meesterwerk

IN GESPREK Zijn jongeren klagende prinsjes en prinsesjes? ‘Het leven is niet alleen maar leuk’

20 februari Studente Kyra de Putter (21) heeft het, net als veel jongeren, erg zwaar door de lockdown. Ze schreef een brief naar deze krant om aandacht te vragen voor de uitzichtloze situatie van jongeren. Maria Hogenhout (66) heeft er grote moeite mee dat zo veel jongeren door de coronamaatregelen in de put zijn geraakt. Zij schreef ons een brief waarin zij zich beklaagde over de ‘prinsjes en prinsesjes’ die niet met tegenslagen kunnen omgaan. We nodigden de twee briefschrijfsters uit voor een gesprek.