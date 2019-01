Justitie: Zwolse rapper zette liquidatiepoging zelf in scène

De ‘liquidatiepoging’ op rapper Makka in Zwolle is door hem zelf in scène gezet. Daarvan is justitie overtuigd. De twee verdachten moeten wat het Openbaar Ministerie betreft nog wel de cel in voor geweld op straat.

Michael ‘Makka’ Campagne werd in augustus voor zijn woning in Stadshagen tegen de grond gewerkt en er werd een wapen op hem gericht. Volgens de verdachten leverde Makka hen dat pistool eerder die dag zelf, nadat hij de kogels eruit haalde.

Verdachte Marcus S. (21) uit Weesp werd nog diezelfde avond aangehouden, nadat buurtbewoners zijn kenteken hadden genoteerd. Hij zat maandenlang vast en zweeg, tot hij in november verklaarde dat het hele incident in scène is gezet. S. verklaarde dinsdag in de rechtbank dat het slachtoffer beloftes niet meer nakwam en hij daarom besloot om de waarheid te vertellen. Het toneelstuk zou bedoeld zijn als publiciteitsstunt of om de verdenking op Makka’s net vrijgekomen neef te laten vallen. Die zat een celstraf uit, nadat de Zwolse rapper hem had ‘verraden’ bij de politie vanwege het doden van zijn oom.

Ondergedoken

De andere verdachte, de 24-jarige Groninger Dennis O., legde een soortgelijke verklaring af bij de politie, maar kwam dinsdag niet opdagen in de rechtbank in Zwolle. Volgens zijn advocaat omdat hij bang is te worden aangehouden voor iets dat hij niet heeft gedaan, doelend op de poging moord of poging doodslag waarvoor het Openbaar Ministerie hem tot die ochtend vervolgde. O. laat via zijn advocaat weten dat hij zich wel meldt voor zijn eventuele straf voor openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit. Volgt toch een veroordeling voor de mislukte liquidatie, dan blijft hij ondergedoken en gaat hij in hoger beroep.

Brotherhood

Zowel slachtoffer Campagne als de twee verdachten waren lid van brotherhood Marron United, dat zich afficheert als antiracismebeweging. Campagne was oprichter en General, terwijl S. en O. ‘prospects’ waren: nieuwbakken leden. Dan stel je geen vragen als de General je vraagt om iets te doen, verklaarde S. in de rechtbank. Ook niet als het gaat om het in scène zetten van een liquidatiepoging.

Na de verklaringen in november heeft de politie de mogelijkheid onderzocht dat de aanslag in scène is gezet. Vooral door gevonden WhatsApp-berichten is de officier van justitie overtuigd dat deze lezing klopt en de aangifte van Makka niet klopt. Daarom eiste ze voor de rechtbank vrijspraak van de poging moord en poging doodslag. Wel moet het duo wat haar betreft zes maanden de cel in vanwege openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit.