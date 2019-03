Kaal ‘Rode Plein’ in Zwolle na veel vertraging alsnog groener

Met een jaar vertraging is het ‘Rode Plein’ in Zwolle straks toch een beetje groener. De gemeente laat een grote gevel beplanten van het Stadskantoor aan het Lübeckplein. Gaat om 140 vierkante meter. ,,Alles is complex daar.’’