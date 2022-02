KAART | Aantal besmettingen neemt vooral in Noord- en Oost-Gelderland toe, met name op de Veluwe

Zwolle geeft elke dag 40.000 euro uit aan drugs ‘en dat is gewoon niet normaal’

Door het rioolwater in Zwolle te onderzoeken is een beter beeld ontstaan van de hoeveelheid drugs die in de stad wordt gebruikt. Vooral de schatting van 3-MMC-gebruik valt negatief op: meer dan in Amsterdam of Utrecht, al is de meting niet hetzelfde. ,,Het is gewoon niet normaal om drugs te gebruiken’’, zegt wethouder Van Willigen.

12 februari