Kaart: aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt flink in regio, bekijk hier de situatie in jouw gemeente

Stijging in Oost-Nederland

Uitschieters

Als we naar de afzonderlijke gemeentes kijken, dan zien we dat er in Oost-Nederland een aantal uitschieters zijn. Op dit moment zijn dat Zeewolde, Ommen, Heerde en Harderwijk. Daar ligt het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners vrij hoog. In Heerde ligt het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners op 53,8. In Harderwijk is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners 57,8. En in Zeewolde zelfs op 70,6. De teller in Ommen staat op 61,1 besmettingen per 100.000 inwoners. Deze cijfers gaan over de periode van 2 tot en met vandaag.