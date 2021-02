KAART | Aanzienlijk minder nieuwe coronagevallen in de regio, vier gemeenten zonder positieve test

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost Gelderland en Flevoland flink gedaald. De GGD's melden 173 nieuwe coronagevallen: 84 minder dan de dag ervoor. Goed nieuws zou je zeggen, ware het niet dat er vanwege het winterweer de afgelopen dagen ook behoorlijk minder tests zijn afgenomen.

Het gevreesde donkerrood is al een tijdje nergens meer te bekennen. Alleen Dronten, Nunspeet, Elburg, Heerde, Olst-Wijhe en Raalte kleuren oranje. Heerde is het slechtste jongetje van de klas, met 26,9 besmettingen per 100.000 inwoners, terwijl er in Epe, Ermelo, Hattem en Urk geen enkele positieve besmetting werd gemeld. Liefst elf gemeentes hebben inmiddels de geruststellende grijze kleur.

Meer doden

Het aantal besmettingen in deze regio mag dan gedaald zijn: het aantal ziekenhuisopnames is juist toegenomen. In totaal moesten er in de drie veiligheidsregio’s 16 coronapatiënten worden opgenomen. Gisteren waren het er vier. Landelijk gezien blijft het aantal opnames zo’n beetje gelijk. In de afgelopen zeven dagen zijn 1120 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen (de week ervoor 1166), van wie 191 op een intensive care (de week ervoor 172).

Ook het aantal regionale sterfgevallen steeg fors van twee naar elf personen. Die trend is in heel Nederland terug te zien. In de afgelopen week werd het overlijden van 423 coronapatiënten geregistreerd. De week ervoor ging het om 408 mensen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in die week zijn overleden, want sterfgevallen worden soms met wat vertraging geregistreerd

Variant

Niet alleen in de regio, maar ook landelijk gezien neemt het aantal besmettingen af: van 2875 naar 2701. Toch is het RIVM er niet gerust op dat het daarmee de goede kant op gaat. Immers: de afgelopen dagen is het aantal testen vanwege het winterweer veel minder geweest dan normaal. Tegelijkertijd lopen steeds meer mensen de Britse variant op, waardoor het reproductiegetal is gestegen van 0,91 naar 0,96.

Afgelopen week was 11,5 procent van alle tests positief. Een week eerder werd het coronavirus vastgesteld bij 10,7 procent van alle geteste mensen.

