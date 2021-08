KAART | Eindelijk: daar duiken de coronabesmettingen ook in deze regio

CHECK JOUW GEMEENTEIn deze regio is het aantal nieuwe coronabesmettingen in alle veiligheidsregio’s lager uitgevallen dan gisteren. Dit komt overeen met de landelijke trend dat het aantal nieuwe coronagevallen op dagelijkse basis daalt.

Er is een groot aantal gemeentes in de regio waarin sinds gisteren geen nieuwe coronagevallen zijn gemeld. Dit zijn de gemeentes Harderwijk, Voorst, Nijkerk, Oldebroek en Heerde. Daarnaast zijn ook in Zwartewaterland en Hattem geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Dit is opvallend aangezien beide gemeentes op een dag in de afgelopen week veruit de meeste nieuw coronagevallen meldden.

Duidelijke daling ten opzichte van gisteren

In alle drie de veiligheidsregio’s is een duidelijke daling zichtbaar ten opzichte van gisteren. De grootste daling is te zien in Noord- en Oost-Gelderland. Daar werden in de afgelopen 24 uur 75 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dit is bijna de helft ten opzichte van gisteren. Toen meldde het RIVM 145 coronagevallen in de regio.

Ook in de regio’s IJsselland en Flevoland is een daling zichtbaar. In IJsselland werden gisteren nog 80 coronabesmettingen vastegesteld, vandaag zijn dat er 52. In Flevoland is het verschil iets kleiner, maar ook daar zijn duidelijk minder gevallen gemeld dan gisteren. Toen waren het er 114, in het afgelopen etmaal zijn in de regio 101 mensen positief getest.

Flevoland springt eruit

Toch springt Flevoland er op de kaart duidelijk uit. Dat komt met name door een hoog aantal nieuwe besmettingen in Lelystad. Daar zijn vandaag 32 mensen positief bevonden. Dit komt neer op 40,2 gevallen per 100.000 inwoners.

Welke gemeente de koppositie voert wisselt erg per dag. Gisteren torende Hattem boven alles uit en de dag ervoor was Zwartewaterland het haasje. ,,Er kunnen daar zoveel oorzaken voor zijn. Het zijn echt dagkoersen. Als uitgangspunt kijken wij altijd naar de weekcijfers, daar reageren we ook op.’’ Dat zei woordvoerder Jessica van den Bergh van de GGD Noord- en Oost-Gelderland gisteren tegen de Stentor over de grote verschillen in welke gemeente de meeste nieuwe besmettingen telt.

Landelijk daling

De daling ten opzichte van gisteren komt overeen met het beeld op nationale schaal. Het RIVM meldde vandaag in totaal 2448 nieuwe besmettingen. Gisteren waren dat er 2951. Het is ook een daling ten opzichte van vorige week zaterdag. Midden juli zag dat er nog heel anders uit, maar sinds de piek op de 20ste van de vorige maand komt uit de statistieken een duidelijke daling naar voren.

In de afgelopen 24 uur zijn negen personen overleden aan het coronavirus.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen op dit op dit moment 676 coronapatiënten. Dit zijn er drie minder dan gisteren, dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op dit moment liggen er vijf personen minder op de Intensive Care dan 24 uur geleden. Op de IC liggen op dit moment 201 patiënten.

Het aantal patiënten op de verpleegafdeling is - ondanks de totale daling - toegenomen met twee tot 475. Dit is te verklaren doordat de afname van patiënten op de IC groter is dan de afname van het totaal.

