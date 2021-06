KAART | Heineken, Grolsch of toch Hertog Jan? Dit is hét terrasbier in de regio

Zit je op het terras in Dalfsen, dan is de kans het grootst dat er een biertje van Hertog-Jan voor je wordt neergezet. Ga je meer richting het westen, bijvoorbeeld naar Dronten of Lelystad, dan is de kans op Heineken weer groter.

De cijfers komen van Datlinq, een bedrijf dat data over de foodservice verzamelt. Het databedrijf bekeek voor ruim vijftienduizend hotels, cafés en restaurants in Nederland welk biermerk het ‘hoofdmerk’ is. Vaak hangt het logo daarvan op de gevel van de horecazaak.

Heineken is favoriet

In Oost-Nederland blijkt dat Heineken het vaakst rijkelijk vloeit op de terrassen. In 16 gemeenten, vooral in Flevoland, maar ook in Zwolle, Salland en Apeldoorn wordt het bekende biermerk genuttigd in horecazaken met een terras.

In acht gemeentes in deze regio zijn meer liefhebbers van Hertog-Jan te vinden. Het biermerk met het bruine flesje wordt vooral gedronken in plaatsen als Nunspeet en Dalfsen.

Grolsch populairst in Achterhoek

Niet geheel onverwachts domineert het merk Grolsch de Achterhoekse terrassen. In negen gemeentes is het bekende bier, dat ontstaan is in Groenlo, de grote favoriet onder terrasgangers. Ook in Hardenberg, dat ligt in het Vechtdal, is Grolsch een graag gedronken pilsje.

Een vreemde eend in de bijt is Ommen. Daar staat het biermerk Brand op nummer 1 als het gaat over graag gedronken biermerken. In geen een andere gemeente in deze regio is Brand het meest geschonken biertje op het terras.

Bekijk in de kaart hieronder per gemeente welk merk pils het meest geschonken wordt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Benieuwd hoe het landelijk zit met de favoriete biertjes per gemeente? Bekijk dan de kaart hieronder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.