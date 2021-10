KAART | IJsselland heeft relatief meeste coronabesmettingen van Nederland, Brummen en Heerde hebben er nul

CHECK JOUW GEMEENTEEen band van gemeenten rond Zwolle heeft in het afgelopen etmaal een relatief hoog aantal coronabesmettingen genoteerd. Zwartewaterland, Ommen en Raalte kwamen tot een bovengemiddelde score. Staphorst springt er - opnieuw - uit in negatieve zin.

Zwolle zelf kent overigens juist een laag aantal (12) positieve tests in de voorbije 24 uur. Desondanks staat de gehele veiligheidsregio IJsselland er gekleurd op: het is de veiligheidsregio met relatief de meeste besmettingen in het afgelopen etmaal.

Contrast

De hoge waardes in Overijssel staan in schril contrast tot de lijn Heerde, Epe, Voorst en Brummen: gemeenten waar juist het aantal besmettingen zeer laag is. In Heerde en Brummen is zelfs niet één positieve testuitslag genoteerd. Ook in Meppel is geen enkele positieve test geteld.

Noord- en Oost-Gelderland komt uit op 97 positief geteste mensen; dat is omgerekend 11,7 per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: IJsselland zit op 20,9 per 100.000 inwoners. Flevoland zit grofweg in het midden van de twee buurregio’s, met een waarde van 15,9 besmettingen per 100.000 mensen.

De bijzondere positie van Staphorst op de ‘ranglijst’ valt al langere tijd op. Op de zogenoemde Biblebelt van Nederland stijgt de hoeveelheid positieve coronatestuitslagen haast explosief.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Het zijn er nu 497. Dat zijn er 18 meer dan zondag. Vergeleken met een week geleden liggen er nu 43 coronapatiënten meer in de ziekenhuizen. Een jaar geleden waren het er echter meer dan twee keer zoveel: 1233.

Op de intensive cares liggen nu 138 mensen met corona, 8 meer dan zondag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 10 tot 359.

Stabiel

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding verwacht dat de ziekenhuisbezetting met coronapatiënten deze week ‘min of meer’ stabiel blijft. De ziekenhuisorganisatie is per vandaag gestopt met het spreiden van coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen in het land om de druk op de zorg te verlagen. Dat is volgens het LCPS met de huidige cijfers niet meer nodig.

