KAART | Minder positieve tests in Veluwse gemeenten, uitschieters voor Lelystad en Staphorst

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal positieve coronatests in De Stentor-regio laat een dalende lijn zien. In Nunspeet, Putten en vooral Oldebroek liep het aantal besmettingen fiks terug. In Lelystad werden juist meer mensen positief getest.

Oldebroek noteerde de afgelopen 24 uur 16,8 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is beduidend minder dan de 54,7 van een dag eerder. Ook in Putten daalde het aantal besmettingen tot 16,4 op 100.000 inwoners in de afgelopen 24 uur. Een dag eerder waren dat er nog 28,7.

Sowieso hebben de Veluwse gemeenten de dalende trend te pakken, want ook Nunspeet scoort beter. Die gemeente noteerde de afgelopen 24 uur slechts 3,6 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is beduidend minder dat de 25 van een dag eerder.

Opmerkelijke uitschieter is Lelystad. Die gemeente bleef recent vrijwel verschoond van besmettingen (3,8), maar in de afgelopen 24 uur liep het aantal mensen dat positief testte weer op tot 17,8 per 100.000 inwoners. Ook Staphorst scoort met 17,4 besmettingen op 100.000 inwoners relatief hoog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook landelijk minder besmettingen

Afgelopen etmaal zijn er 2051 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 159 minder vergeleken met vorige week zaterdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 14.542 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 2077 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds 7 juli.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minder Covid-patiënten in ziekenhuis

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen, is de afgelopen 24 uur wat afgenomen. Er liggen zaterdag in totaal 551 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 15 minder dan vrijdag, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen nu 359 coronapatiënten, 13 minder dan vrijdag. Op de ic’s liggen 192 ernstig zieke coronapatiënten, 2 minder dan een dag eerder.

Eerder gaf het LCPS aan dat de instroom van coronapatiënten stabiel is en dat dit de komende tijd waarschijnlijk zo blijft met mogelijk een kleine daling.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.