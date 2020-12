KAART: Nog geen daling te zien in het aantal coronabesmettingen; Nijkerk, Deventer en Rijssen-Holten opnieuw donkerrood

Het aantal covidbesmettingen in Nederland is nog steeds hoog en ook in onze regio is nog geen daling zichtbaar. In Oost-Nederland werden op 9 december 494 nieuwe besmettingen geteld, vijf meer dan gisteren, toen er een daling te zien was. Nijkerk. Deventer en Rijssen-Holten zijn de zorgenkindjes.