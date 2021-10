KAART | Staphorst en Veluwe kleuren donkerrood, steeds meer jonge mensen op de intensive care

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronapatiënten in Oost-Nederland blijft maar stijgen. Vandaag staat de teller op 999 nieuwe besmettingen. Uitschieters worden genoteerd in onder andere Zwartewaterland en Staphorst, waar opnieuw relatief de meeste positieve testuitslagen vandaan komen.

Andere gemeenten met verhoudingsgewijs veel besmettingen vinden we op de Veluwe. Maar ook in plaatsen als Rijssen-Holten en Lelystad loopt het aantal coronagevallen hard op. Uitzondering is Ommen, het enige grijze vlak op de kaart. Zeewolde meldt eveneens relatief weinig positieve testuitslagen.

Veel besmettingen in Staphorst

Wederom noteert Staphorst verhoudingsgewijs het hoogste aantal coronapatiënten in Nederland: 254,9 per 100.000 inwoners (44 besmettingen). Buurgemeente Zwartewaterland registreert vandaag 47 gevallen. Omgerekend komt dat neer op 205,9 coronapatiënten per 100.000 inwoners. Zo belanden beiden nog altijd in de landelijke top-10 wat betreft positieve testuitslagen per 100.000 inwoners.

De gemeenten Staphorst en Zwartewaterland, samen goed voor zo’n 7,8 procent van de totale bevolking in IJsselland, zijn momenteel verantwoordelijk voor bijna een derde van alle besmettingen in de veiligheidsregio.

Donkerrode Veluwe

De coronakaart kleurt vandaag ook de Veluwe donkerrood. Ermelo, Nunspeet en Hattem melden allen relatief veel positieve testuitslagen. Ook in Oldebroek is het virus al enige tijd bezig met een gestage opmars: vandaag meldt de gemeente 147,3 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om 35 besmettingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van het weekgemiddelde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eén in Ommen

Ommen registreert vandaag verhoudingsgewijs de minste coronabesmettingen in heel Oost-Nederland: slechts één inwoner ontving een positieve testuitslag. Dat plaatst de gemeente in de landelijke top-3: alleen Sluis (Zeeland) en Weesp (Noord-Holland) hebben relatief lagere besmettingspercentages. Dat komt omdat deze plekken meer inwoners hebben.

Landelijke trends

In heel Nederland werden vandaag 7.717 nieuwe positieve testuitslagen gemeld, het hoogste aantal sinds 19 juli. Het is een stijging van ongeveer 45 procent ten opzichte van maandag en 350 procent ten opzichte van het begin van deze maand.

Landelijk ligt het gemiddelde aantal besmettingen vandaag op 44,2 per 100.00 inwoners. Veiligheidsregio IJsselland zit daar met 61,9 besmettingen per 100.000 inwoners behoorlijk boven (331 positieve testen). Alleen de regio’s Limburg-Noord (77,6 / 100.000), Zuid-Holland Zuid (72,7 / 100.000) en Hollands-Midden (68,5 / 100.000) melden relatief meer besmettingen.

Het gebied Noord- en Oost-Gelderland zit met 59,2 besmettingen per 100.000 inwoners (492 positieve testen) eveneens behoorlijk boven het landelijk gemiddelde. Veiligheidsregio Flevoland duikt eronder en registreert 41,1 besmettingen per 100.000 inwoners (176 positieve testen).

Stijgende lijn op de Biblebelt

Naast de grote steden en Limburg, lijkt nu ook de Biblebelt een grote besmettingshaard. Dat geldt niet alleen voor de Oost-Nederlandse refobandgemeenten. Het aantal positieve coronatestuitslagen stijgt eveneens flink in Neder-Betuwe en Scherpenzeel (Gelderland), Renswoude en Woudenberg (Utrecht), Goeree-Overflakkee en Reimerswaal (Zeeland).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Steeds jongere mensen op ic

Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) in Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 203, het hoogste aantal sinds 21 september. Opvallend is dat er steeds meer relatief jonge mensen worden opgenomen op de ic vanwege corona.

Zowel het aandeel van 50 tot 60-jarigen als de hoeveelheid mensen in de leeftijdsgroep 60 tot 69 jaar, is binnen een maand tijd ongeveer verdubbeld. Er liggen bovendien anderhalf keer zoveel 40 tot 50-jarigen op de ic. Ruim een kwart van de ic-bedden is overigens nog steeds bezet door 70-plussers.

Het aantal mensen dat stierf aan de gevolgen van corona, daalt iets ten opzichte van gisteren, maar blijft hoger dan het weekgemiddelde. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.