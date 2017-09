Kaartverkoop voor John Cleese in Zwolle gestart

'The Last Time To See Me Before I Die’-solotour van Monty Python-legende John Cleese komt volgend jaar opnieuw naar Nederland. De inmiddels 77-jarige Britse acteur, komiek en filmmaker stond met de tour al voor een vijftal uitverkochte zalen door heel Nederland en gaat in 2018 nog eens vijf shows doen, waaronder ook in Zwolle.