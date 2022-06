Kaatsen in Zwolle: ‘Als het veld droog is, speel ik liever op sokken’

Achtergrond Precies 100 dagen na de verkiezin­gen zijn bijna alle (soms wel erg grote) coalities rond: ‘Dit is armoedig’

Precies 100 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen is alleen Kampen er nog niet uit. In andere gemeenten in de regio zijn de coalities gevormd, niet zelden in omvang groter dan strikt noodzakelijk voor het behalen van een raadsmeerderheid. Hardenberg en Staphorst hebben zelfs vrijwel geen oppositie meer. ,,Vergelijk het maar met de stikstofproblematiek: minder variëteit.’’

24 juni