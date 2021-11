Kabaal in Zwolle bij horecaprotest, ondernemers in de regio sluiten om acht uur gelaten de deuren

Zutphense horeca sluit gedwee de deuren, maar wel met een half uurtje respijt

Zaterdagavond, acht uur. Op de Zutphense terrassen zitten her en der nog wat gasten. Ook binnen zijn in sommige kroegen en restaurants nog kleine plukjes eters en drinkers te zien. Zo rond half negen stromen de horecazaken leeg en is het stil in het hartje van de Hanzestad. De Zutphense horeca houdt zich gedwee aan de nieuwe corona-sluittijd, maar tandenknarst inwendig.

21:10