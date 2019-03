Kabinet besluit in mei over opening Lelystad Airport

Normaliter heeft de Europese Commissie zes maanden de tijd om de VVR te beoordelen. Van Nieuwenhuizen heeft het voor elkaar gekregen dat haar plan met spoed wordt behandeld. Ook laat zij een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van haar plan op de verdeling van vluchten tussen beide luchthavens. In mei besluit het kabinet over de opening van Lelystad Airport.



Uiteindelijk gaat de Tweede Kamer over die vraag. Die besluit over het lot van de geplaagde vakantieluchthaven. En dat is zeker geen gelopen race. Het in Brussel ingediende plan staat immers haaks op wat de Kamer wil en zelfs op wat er in het regeerakkoord is afgesproken. Afgelopen december nog nam een ruime Kamermeerderheid een motie aan waarin werd gesteld dat er geen nieuwe vliegmaatschappijen vanaf Lelystad Airport mogen vliegen. Alleen VVD en oppositiepartijen PVV, Forum voor Democratie en DENK stemden tegen.