‘Kafkaiaans debat’ over een bruiloft in Zwolle die nooit gehouden had mogen worden

Ikea broedt op afschaffen contant betalen bij alle vestigin­gen in Nederland

15:56 Met contant geld betalen kan bij de Ikea-vestiging in Zwolle volgend jaar mogelijk al niet meer. Is de proef met alleen pinnen die maandag is gestart bij de Ikea in het Brabantse Son een succes, dan volgen ook andere filialen in Nederland.