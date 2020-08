Kamerleden stoppen niet vaak vrijwillig, maar Frank Futselaar uit Zwolle doet dat wel: ‘Ik kende diepe ergernis’

InterviewFrank Futselaar (41) had niet zoveel zin in dit interview. Een halfuur voor aanvang vroeg hij nog of het écht door moest gaan. Het is illustrerend voor zijn zelfgekozen afscheid als Kamerlid. De Zwolse SP’er is geen mediaman. Een lach redt het interview.

Dit zit niet in zijn natuur. Frank Futselaar futselt niet zo graag met de media. Andere Kamerleden zag hij soms, gevoelsmatig, urenlang praatjes met journalisten maken in Den Haag. Zonder dat de journalist vragen had, zonder dat het Kamerlid inhoudelijk iets te melden had. Gewoon, om bij elkaar in the picture te blijven, zoals dat heet.

Dat medianetwerken voelt voor hem al snel als getreuzel, een afleiding van het inhoudelijke werk als Kamerlid.

De Stentor wil een afscheidsinterview, omdat hij stopt als Kamerlid. Een half uur voor het interview, doet Futselaar een appje uit. Kamerleden die een interview over twee pagina’s afhouden, moet je met een lampje zoeken. Wie er één wil ontdekken, kan het best in Zwolle beginnen. ,,Ik zie dat jullie, de Stentor, vandaag al een bericht over mij hebben. Ik weet niet of jullie het interview in die omstandigheden nog door willen laten gaan straks?’’ Eigenlijk wel, gaat er in appverkeer terug.

Het bericht van vandaag was slechts een aankondiging. In dit interview wilden we juist de drijfveren van uw stoppen weten. Heeft u eigenlijk wel zin in dit interview?

Futselaar lacht: ,,Prima, dit. Zo’n eerste vraag ruimt tenminste op. Weet je wat mijn probleem is? Het moet niet uitsluitend over mij gaan, daar zit je niet voor in de politiek, vind ik. Dat voelt zo ongemakkelijk. Vandaar die houding.’’