Kamerlid Carla Dik-Faber draagt Zwolse corona-armband op Prinsjesdag

video Corrie (56) uit Zwolle kreeg medische complica­ties door haar onzichtba­re belemme­ring: ‘Het ging mis’

10 september Toen Corrie de Koster (56) uit Zwolle antibiotica wilde innemen, ging het helemaal mis. De dosering stond aangegeven in cijfers, maar het hadden voor haar net zo goed Chinese tekens geweest kunnen zijn. Ze nam een verkeerde dosis en kreeg medische complicaties. Omdat haar verhaal niet uniek is, probeert het Taalpunt in Zwolle vandaag het taboe te doorbreken.