Kampen tegen Zwolle: ‘Wees goede buur en herzie woningplan Scholtensteeg’

Psychiatri­sche inrichting Zwolle houdt open dag

4 maart Een gesloten psychiatrische afdeling midden in een woonwijk. Vanaf 12 maart verhuizen de patiënten van de gedwongen opname-afdeling van Dimence naar Stadshagen in Zwolle. Binnenkort is er een open huis. ,,In de badkamer zie je geen slangen, daaraan kan iemand zich ophangen.’’