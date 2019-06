Kampenaar (18) aangehouden voor bezit nep-wapen in Zwolle

,,We kregen de melding van twee groepen die ruzie hadden op de Jufferenwal in Zwolle. Toen de wijkagenten daar kwamen bleken er al andere agenten bezig te zijn de groepen uit elkaar te halen. Opeens zagen ze een jongen er vandoor gaan. Ze gingen er achteraan. Toen hij stopte hield hij de hele tijd zijn handen in zijn zak. Hij werd gedwongen zijn handen te laten zien, waarna het op echt lijkende wapen op de grond viel. Het ging echter om een nep-wapen, wat ook verboden is. Daarop is hij aangehouden”, aldus politiewoordvoerder Niels Nijman over het voorval vannacht.