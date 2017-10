Kampioenfiets van Zwolse Keije (11) gestolen vlak na winst NK Mountainbiken

'Al het goede van Het Zand in één klap van tafel'

29 september ,,Alles waar we zo trots op zijn bij Het Zand wordt in één klap van tafel geveegd. Vorig jaar moesten we juist professionaliseren, en nu wordt er gezegd dat we vrijwilligers weer heel hard nodig hebben. Overal in onze locaties hangen de tien gouden regels van Het Zand. Nou, die kunnen wel van de muur af.''