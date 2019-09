Kamps doet taakstraf: Laatste gesprek bij de reclassering in Zwolle

Zwolle maakt weg vrij voor uitbrei­ding woonboule­vard

Achter de woonboulevard in Zwolle komt ruimte voor nog meer woonwinkels. Dit is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het bedrijvengebied Voorsterpoort meer allure krijgt. De gemeente Zwolle trekt er in totaal vijf miljoen euro voor uit.