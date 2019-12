Kans op ‘vuurwerkmist’ tijdens oud en nieuw: vervelend voor longpatiënten

Mensen met longproblemen en hart- en vaatziekten opgepast! We kunnen tijdens de jaarwisseling ongezonde vuurwerkmist verwachten. Dat meldt Weerplaza . Wat het weer verder gaat doen rond oud en nieuw? Het is nog een beetje twijfelachtig, maar de eerste voorspelling is binnen: een koude oudejaarsavond en een frisse nieuwjaarsduik.

Zoals het er nu voorstaat, starten we oudejaarsdag met bewolking en lokaal wat regen en eindigen we de dag met rustig weer. Temperatuur? Een graad of acht. In de loop van de dag klaart het op en valt de wind weg. Tijdens de jaarwisseling zelf houden we het waarschijnlijk droog. Het kan 's avonds behoorlijk afkoelen, het kwik zal daardoor regionaal net boven de nul liggen.

Vuurwerkmist

Omdat oudejaarsdag vrij zacht verloopt en het 's avonds snel afkoelt, zal er nevel of mist ontstaan. Omdat er ook veel vuurwerk wordt afgestoken in het hele land, kunnen in hoog tempo waterdruppeltjes ontstaan op de kruitdampen van het vuurwerk. Het is dus heel goed mogelijk dat we in de loop van oudejaarsavond met vuurwerkmist te maken krijgen.

Het zicht kan door de dikke mistlaag teruglopen tot onder de 50 meter. Vuurwerkmist is een ongezonde mist. Er worden tijdens jaarwisselingen met veel vuurwerkmist veel hogere concentraties smog gemeten door het RIVM. Vorig jaar werd er zelfs een waarschuwing uitgedaan. Want vooral longpatiënten en mensen met hart- en vaatziekten moeten oppassen met dit fenomeen. Met flinke vuurwerkmist kunnen zij maar beter binnen blijven.

Koude nieuwjaarsduik

Dan nieuwjaarsdag, dikke kans op een frisse nieuwjaarsduik! Het blijft waarschijnlijk wat kouder op nieuwjaarsdag, met in de vroege ochtend kans op lichte vorst. Reken op maximaal 5 graden tijdens je duik. De kans is overigens groot dat het landinwaarts kouder is dan aan zee. De dag erna, op 2 januari, krijgen we alweer met wind en regen te maken.