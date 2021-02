Kapelsteeg in Zwolle heeft weer een kapel... op het oog althans

Het is een van die verstopte plekjes in de Zwolse binnenstad waar je mogelijk nog nooit bent geweest, de Kapelsteeg. Die bevindt achter restaurant Bij Broeders, nabij het Bethlehemkerkplein. Daar is Stefan Alberts sinds maandag in de weer met zijn geliefde spuitbus. ,,We zijn voor de kerst begonnen, maar door de sneeuw en corona - mijn hele familie heeft gehad - ik ook, lag het even stil.”