Kapje op, kapje af: winkelpubliek in Oost-Nederland is verdeeld over het wegvallen van de mondmaskerplicht

VIDEOBijna twee jaar na de eerste corona-infectie in Nederland, verdwijnen vandaag vrijwel alle maatregelen. Het anderhalvemeteradvies vervalt en de mondkapjes kunnen bijna overal af. Maar waar de een staat te springen, blijft de ander voorzichtig. ,,Wat betreft besmettingen is er weinig verschil met gisteren.”

‘Laten we lief zijn voor elkaar’

In winkelcentrum Diezerpoort in Zwolle zijn de reacties op de versoepelingen verdeeld.

André Jagers doet zijn boodschappen in winkelcentrum Diezerpoort: ,,Voorlopig mét een mondkapje!"

Quote Baat het niet, dan schaadt het niet André Jager, Blijft de komende periode een mondkapje dragen tijdens het winkelen ,,Ik draag vandaag gewoon een mondkapje tijdens het boodschappen doen”, vertelt de 66-jarige André Jager. Hij is wat verkouden. ,,Dan vind ik een mondkapje wel zo verstandig. Maar ik draag ‘m de komende weken sowieso, ook als ik niet verkouden zou zijn.” De hoge coronacijfers spelen daarbij een rol. ,,Ik kan me niet voorstellen dat er nu een datum wordt genoemd waarop alle besmettingen ineens weg zijn. Een mondkapje dragen vind ik niet heel vervelend. Baat het niet, dan schaadt het niet, zeg ik maar. Het zal in elk geval niet slecht zijn, denk ik.”

Hoewel Paulina van Dijk en haar partner Reinier de Vries een andere mening hebben over mondkapjes, zorgt dat niet voor spanning: ,,We moeten lief zijn en elkaar vrijlaten."

Quote Vanaf de dag dat het niet meer hoeft, draag ik ‘m niet meer Reinier de Vries, Draagt vanaf vandaag geen mondneusmasker Ook Paulina van Dijk (55) draagt een mondkapje. ,,Dat geeft me toch een gevoel van veiligheid. Ik wil niet ziek worden en moet nog wennen aan de nieuwe situatie.” Haar partner, Reinier de Vries (57), is juist blij dat hij van de mondmaskers af is. ,,Ik was dat rotding zo zat, vond het beklemmend en wilde de vrijheid weer. Ik heb me de afgelopen periode netjes aan de regels gehouden en altijd keurig een mondkapje gedragen, maar vanaf de dag dat het niet meer hoeft, doe ik het niet meer.”

Op of af, vrijheid of voorzichtigheid: het koppel respecteert elkaars keuze. ,,We denken heel verschillend over dingen, maar laten elkaar daar vrij in. Ik vind het heel fijn dat dat kan in Nederland. Laten we lief zijn voor elkaar”, zegt Van Dijk.

‘Mondkapje hoort erbij’

Ze zijn in de minderheid, maar in het Apeldoornse winkelcentrum de Eglantier dragen nog behoorlijk wat mensen een mondkapje. Bewust, zoals Tonnie Keizer (69). Zijn vrouw heeft een wat zwakkere gezondheid: reden om extra voorzichtig te zijn. ,,Ik denk dat ik het nog wel een poosje volhoud. We doen het al twee jaar, het hoort er gewoon bij op een gegeven moment.” Iets verderop loopt een jonge man ook met een mondkapje op zijn gezicht een winkel binnen. Het blijkt geen bewuste keuze. ,,Helemaal niet bij stilgestaan dat het niet meer hoeft.”

Petra Pietza liet vandaag haar mondkapje met plezier thuis: ,,Ik zag er het nut niet helemaal van in."

Met plezier heeft Petra Pietza (40) heeft het mondkapje vandaag thuis gelaten. Zij is daar zelfs al iets eerder mee begonnen. ,,Ik heb het wel gedragen, maar zag het nut er niet helemaal van in. Ik deed het voor anderen. Als het straks wel weer moet? Dan doe ik het. Als je oudere mensen ermee kan helpen, is het prima.’’

Brenda Kerkhof had geen probleem met het dragen van een mondkapje, maar zet 'm vandaag niet op: ,,Boodschappen doen zónder is prettiger."

Quote Wat moet, dat moet Brenda Kerkhof, Draagt geen mondkapje tijdens het winkelen Zoals meer mensen aangeven, had ook Brenda Kerkhof (48) de afgelopen maanden geen probleem met het dragen van een mondneusmasker. ,,Als het moet, dan moet het. Ik werk in het ziekenhuis dus daar houd ik ‘m voorlopig nog wel op. Allicht.” Maar nu boodschappen doen zónder, is ‘wel prettiger’.

Een vrouw bij de supermarkt staat op het punt het doekje weer over haar mond en neus te schuiven. Maar nee, ze wil niet onder naam toelichten waarom ze dat doet. ,,Ik heb een eigen bedrijf en best veel klanten die er anders over denken dan ik.’’

‘Grote overgang’

Op de Beestenmarkt in Deventer lopen winkelbezoekers af en aan. Terwijl de één voor de ingang van de supermarkt even stilstaat om het mondkapje op te zetten, loopt de ander direct door naar binnen.

Heidi Linnemann doet vandaag boodschappen in Deventer zonder mondkapje: ,,Hij ligt nog thuis, denk ik."

De 30-jarige Heidi Linnemann doet het vandaag zonder. ,,Volgens mij heb ik er niet eens eentje bij me”, vertelt ze. Toen de mondkapjesplicht nog wel gold, had ze ‘m ook niet altijd op. ,,Als ik alleen in de bus zat, bijvoorbeeld.” Nu het niet meer hoeft, gaat haar masker in elk geval niet meer op. ,,Maar ik begrijp dat anderen er nog wel een dragen”, zegt ze. ,,Van die mensen zal ik wat meer afstand houden.”

Henk van Es houdt zijn mondkapje voorlopig op: ,,Ik vind het toch prettig om te doen."

Quote Wat betreft coronabe­smet­tin­gen is er weinig verschil met gisteren Henk van Es, Blijft voorlopig een mondneusmasker dragen Eén van hen is Deventenaar Henk van Es (71). Hij houdt zijn mondkapje nog even op. ,,Ik weet dat het niet meer hoeft, maar ik vind het toch prettig om het te doen, want er is weinig verschil met gisteren qua besmettingen.” Over een week of twee kijkt Van Es weer verder. ,,Ik behoor tot de risicovollere leeftijd, dus ben wat voorzichtiger dan iemand van achttien.”

Niels Steenbergen (30) hield zich naar eigen zeggen ook altijd aan de regels. ,,Bij de fysiotherapeut moest ik vanmorgen een mondkapje op. De winkel ben ik nog niet in geweest en ik weet niet of ik ‘m daar ga dragen, dat hangt af van de drukte.” Op plekken met veel mensen is hij van plan om voorlopig sowieso een mondmasker te gebruiken. ,,Het is wel een hele grote overgang, van alles naar niets.”

Ik twijfel Ik doe het mondkapje de deur uit Eens, ik doe er helemaal niet meer aan (26%)

Oneens, ik heb hem nog nodig als ik reis (12%)

Oneens, op drukke plekken blijf ik hem dragen (37%)

Oneens, ik ben bang dat we ze in de toekomst weer nodig hebben (19%)

Ik heb nooit een mondkapje gedragen (5%)

Ik twijfel (1%)