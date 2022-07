Kapotte vrachtauto op A50 zorgt voor file tussen Apeldoorn en Zwolle

Renée uit Zwolle sprak voor boekje 30 baasjes over hun hond en hun leven: ‘de liefde voor de hond is bij iedereen gelijk’

Ze is zelfstandig, waaks en heel lief. Gaat met haar baasje overal naar toe. Een makkelijke hond die Renée Nieuwenstein geen dag zou willen missen. De Zwolse heeft geen moment spijt dat ze een hond in huis heeft gehaald. ,,Mijn dochters zijn het allerbelangrijkste in mijn leven, maar Lua staat echt op gelijke voet. Ik hoop dat ik nog heel lang van haar kan genieten.’’

