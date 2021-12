Kapotte vrachtwagen zorgt voor vertraging op A50 tussen Zwolle en Apeldoorn

De stadskerst­boom van Zwolle komt dit jaar uit Nieuwleu­sen: ‘Geschikte sparren in Zwolle raken op’

De stadskerstboom van Zwolle is maandagochtend op zijn plek op de Grote Markt gezet. De boom is gedoneerd door Ingrid en Kristiaan Knoll, bij wie hij zaterdag uit de tuin in Nieuwleusen is gehaald. Een mooie nieuwe bestemming: ,,Op termijn zouden we hem sowieso hebben laten verwijderen. Anders was hij toch maar in de houtkachel beland.”

6 december