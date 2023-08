Kaptan C. (49) uit Hengelo blijft achter tralies voor rol bij smokkel van 700 kilo cocaïne vanuit Antillen naar Twente en Achterhoek

Wie redt oud en nieuw-feest in Heino? ‘Als we geen opvolgers vinden, is dit de laatste editie’

Een grote feesttent, muziek, hapjes en drankjes en aftellen tot het nieuwe jaar begint. Een jaarlijks drukbezocht feest in Heino, inmiddels uitgegroeid tot een heus begrip in het dorp. Maar het evenement dreigt in het water te vallen. Dit jaar kan wel eens de laatste keer zijn, want een groot deel van het bestuur stopt ermee. Opvolgers blijken niet zo makkelijk te vinden. ,,Het is niet het meest populaire moment om een feest te organiseren.”