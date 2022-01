Kardinaal Eijk maant pastoors parochieleden toe te laten bij eucharistievieringen

Woordvoerder Hans Zuijdwijk van het aartsbisdom Utrecht legt uit dat er gelovigen klaagden dat ze niet in staat werden gesteld aanwezig te zijn bij de eucharistievering. ,,Terwijl dat wel toegestaan is volgens de regels die nu gelden. Er mag gevierd worden tot maximaal vijftig personen. Gebleken is dat zes parochies uitsluitend via live-streams diensten verzorgden. Monseigneur Eijk heeft daarom in een brief aan alle parochies de regels verduidelijkt.’’