Kartbaan in Zwolse IJsselhallen ligt uitnodigend klaar: wij mogen ons even Max Verstappen wanen

video Zwolse imam over reddingsac­tie Dilara: ‘Heeft niets met geloof te maken, maar met gevoelens voor je kind’

‘Het is aan Allah om te beslissen over de vraag of Dilara gaat overlijden of niet’. Daarom stelde haar familie, naar eigen zeggen, alles in het werk om te voorkomen dat haar leven in het Zwolse Isala-ziekenhuis zou worden beëindigd. Welke islamitische principes spelen bij het mogelijk beëindigen van het leven van de doodzieke Dilara? Iman Mohammed Cherief Goelab geeft uitleg.

