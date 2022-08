Kassa rinkelt bij buitenbaden in regio Zwolle, maar nieuwe vijand ligt op de loer: ‘Passen en meten’

Esther Groenen­berg zingt nieuwe liedjes bij intiem concert in Zwolle Zuid

De Zwolse zangeres Esther Groenenberg treedt vrijdagavond 9 september op in een huiskamer-setting in Zwolle Zuid. Dit concert in De Mispel wordt georganiseerd door De Bongerd, een ‘mens- en milieuvriendelijke buurt’ aan de Commissarislaan.

19 augustus