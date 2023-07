Kassa van CSV’28 rinkelt na miljoenentransfer Tijjani Reijnders opnieuw: ‘KNVB is al gebeld’

update E-bikebe­drijf VanMoof failliet, kopers van deze hippe fietsen in de problemen

Het zat er al een beetje aan te komen, maar nu is het definitief: het Nederlandse e-bikebedrijf VanMoof is vanmorgen failliet verklaard. Daardoor is grote onzekerheid ontstaan voor de kopers van deze dure, maar kwetsbare designfietsen uit Amsterdam.