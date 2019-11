Katholieke Pabo Zwolle: Jongens die liever geen kleuters lesgeven? Moet kunnen

Driekwart van de mannelijke studenten aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) houdt het na een jaar voor gezien. Daarom wil de opleiding meer inzetten op een specialisatie in onder- of bovenbouw. ,,Alle studenten lopen in het tweede jaar een kleuterstage. We kijken of dat anders kan.’’