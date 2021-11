Kegelaars Zwolle eisen nieuwe locatie of bijna een half miljoen van gemeente, maar die wuift bij rechter alles weg

Stichting Kegelhuis heeft het stuk land waar het gebouw op staat in erfpacht. Dit betekent dat de grond aan de Van Wevelinkhovenstraat van de gemeente is, maar dat de kegelvereniging deze mag gebruiken. Dit is in 1967 zo afgesproken. Deze afspraak is in 1997 verlengd met tien jaar en toen informeel doorgelopen, omdat er geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt.