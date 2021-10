Kegelclub Zwolle zet deur laatste keer open: ‘Het lekt hier aan alle kanten’

Video NK in Zwolle is opsteker voor kwijnende kegelbond

Het Zwols Kegelhuis ontvangt zaterdag en zondag de toppers van de nationale kegelsport. Ruim tachtig mannen en vrouwen komen in actie tijdens het NK kegelen. Dat is een opsteker voor de Zwolse Kegelbond, die wat extra aandacht én aanwas wel kan gebruiken. De club telt nog zo'n 35 leden, waar het er in hoogtijdagen 450 waren.

