Kentekencamera's extra hindernis voor criminelen

Boven onze snelwegen hangen ze al, maar nu worden óók provinciale wegen in deze regio uitgerust met kentekencamera’s. Van Salland tot Zwolle en van de Veluwe tot Flevoland. De politie wil hiermee verdachten van misdrijven sneller opsporen. ,,Als zo’n camera een gestolen auto filmt, kunnen we er direct achteraan.” Maar de eerste kritische geluiden steken de kop al op.

Voor voortvluchtige criminelen wordt het moeilijker om aan de politie te ontkomen. Op strategische plaatsen langs provinciale wegen in deze regio worden de komende weken tien zogenoemde ANPR-camera’s geplaatst. Die registreren het kenteken van ieder voertuig dat passeert. Is er iets ‘mis’ dan gaat het alarm in de meldkamer en kan de politie in actie komen. Te denken valt aan een gestolen auto of een voertuig waarvan de eigenaar nog verkeersboetes moet betalen.

Lees ook Hier komen de nieuwe kentekenscanners in de regio Lees meer

Op dit moment hangen er door heel het land 80 kentekencamera’s, vooral boven snelwegen. Criminelen weten dat ook en door snelwegen te mijden, weten ze relatief eenvoudig uit handen van de politie te blijven. Door óók langs regionale wegen camera’s te plaatsen, groeit de pakkans - denkt de politie. De komende periode komen er door heel Nederland 200 zogenoemde ‘automatic number plate recognition’ (ANPR)-camera’s bij. Tien daarvan komen in deze regio, onder andere in Zwolle, Putten en tussen Zeewolde en Biddinghuizen. Op de A1 bij Deventer en Apeldoorn hangen al kentekencamera’s. De nieuwe camera’s worden in bestaande flitspalen gemonteerd.

Meldkamer

,,Door dit soort camera’s in te zetten vergroten we de pakkans”, vertelt een woordvoerster van de Nationale Politie. ,,Met goedkeuring van de officier van justitie verzamelen we verdachte kentekens in een referentielijst. Dan moet je denken aan kentekens van gestolen auto’s, of van voertuigen die zijn gebruikt voor criminele activiteiten, zoals een overval. Zodra zo’n camera een auto filmt die op onze lijst staat, ontvangt de meldkamer een hit. Ook politieagenten die in de buurt zijn krijgen op hun telefoon een melding. Wordt er bijvoorbeeld een gestolen auto gefilmd, dan kunnen we er direct achteraan.”

Gewist

Volledig scherm 2017-11-13 13:14:34 Kentekencontrole: waar staan de camera's? Politie gaat ook op binnenwegen kentekens controleren met ANPR-camera's. ANP INFOGRAPHICS © Infografieken Nederland De beelden van ‘verdachte’ kentekens worden automatisch 28 dagen bewaard. Beelden van voertuigen waar niets mis mee is, worden direct gewist. Vandaag buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel om álle beelden die met ANPR-camera’s zijn gemaakt 28 dagen te bewaren. Een vurige wens van de politie. Doel is om na een ernstig misdrijf via de beelden te kunnen checken welke auto’s er in de buurt zijn geweest. Dit moet volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid de kans vergroten om criminelen snel te grijpen.

Toch wordt niet in alle gevallen de automobilist direct aangehouden. ,,Stel dat een bepaald voertuig deel uitmaakt van een groter politieonderzoek, dan kan het verstandig zijn om de bestuurder niet direct aan te houden, maar hem te volgen. Per melding moeten we beoordelen wat verstandig is”, aldus de politiewoordvoerster.

Kritiek

Niet iedereen is positief over de uitbreiding van het aantal kentekencamera’s en het wetsvoorstel om de beelden vier weken te bewaren. Stichtingen als Bits of Freedom en Privacy First willen niet dat de gegevens van ANPR-camera’s van ‘onschuldige’ automobilisten langer bewaard kunnen worden en spreken van ‘een hellend vlak’. Privacy First heeft zelfs al aangekondigd naar de rechter te stappen.

Een andere waakhond - Privacy Barometer - stuurde een brief naar leden van de Eerste Kamer. Daarin roept de organisatie op het wetsvoorstel voor ‘massa surveillance met kentekenscanners’ te verwerpen. Volgens Privacy Barometer is de wet onrechtmatig omdat er geen noodzaak zou zijn om extra camera’s op te hangen. ‘Dit wetsvoorstel is op meerdere punten overduidelijk in strijd met de wet, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, staat in de brief aan de Eerste Kamerleden. ‘Daarnaast heeft de rechter in verschillende situaties de massale opslag van gegevens van onverdachte burgers verboden’.