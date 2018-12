‘Kentekenregistratie Zwolle werkt, mogelijk meer pollers weg’

Nadat meerdere (brom)fietsers op de pollers in de Kerkstraat knalden, besloot de gemeente Zwolle vorig jaar de ‘horrorpaaltjes’ te verwijderen. Om toch sluipverkeer te weren uit het centrumgebied, werd kentekenregistratie ingevoerd. Wie geen ontheffing heeft, mag niet doorrijden. Uit gemeentelijke cijfers blijkt dat in 10 procent van de gevallen automobilisten toch illegaal de voormalige pollerplaats passeren. Dat zijn er gemiddeld 38 per dag. De overtreders worden aangeschreven en daarna gaat het bijna niet meer mis, stelt wethouder William Dogger. ,,We zien dat maar 3 procent van alle overtreders vaker dan één keer de straat in rijdt. Het lijkt er dus op dat het overgrote deel van de mensen die zonder ontheffing de Kerkstraat in rijden, dat niet bewust doet. Het zijn vooral mensen van buiten Zwolle die de situatie ter plekken niet kennen.’’