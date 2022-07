Keolis begrijpt en accepteert boete voor 119 pechbussen

Dat laat het Deventer vervoersbedrijf in een korte, officiële reactie weten na vragen van de Stentor. ,,Wij vinden het jammer dat wij deze boete hebben ontvangen. Maar we begrijpen dat de opdrachtgever (de drie provincies, red.) tot dit besluit heeft moeten komen.” Keolis is niet van plan om bezwaar te maken.

De provincies kondigden begin dit jaar de boete aan als Keolis de aanhoudende problemen met de bussen niet voor 31 maart zou verhelpen. Keolis kocht 259 elektrische bussen bij de Chinese producent BYD, maar sinds de introductie ervan anderhalf jaar geleden kampt de vloot met pech en gebreken. Dat duurde zo lang dat de provincies als opdrachtgever ingrepen en met een boete van 5000 euro per bus dreigden.

Bij een controle na 31 maart bleken de gebreken nog niet bij alle bussen verholpen. De provincies gaan nu over tot inning van de boete, zo maakten zij eind vorige week bekend.

In hoeverre Keolis de boete zal verhalen op BYD is niet duidelijk. Het vervoersbedrijf beraadt zich daar nog over, laat een woordvoerder weten, en wil daar verder (nog) niets over zeggen. Het bedrijf wil ook niet zeggen waarom het niet is gelukt om de bussen op tijd te repareren.

Nieuwe vervoerder

Eind dit jaar neemt vervoersbedrijf EBS de concessie IJssel-Vecht over van Keolis, inclusief de elektrische vloot. Maar die moet dan wel helemaal in orde zijn. Als dat niet zo is, zal EBS niet de hele overnamesom voor de bussen betalen. Keolis gaat er vanuit dat het niet zo ver zal komen. ,,Samen met de leverancier zijn we volop bezig met het verbetertraject. Elke dag wordt er hard gewerkt aan de bussen. Keolis zet alles op alles om te zorgen dat de bussen voor de overdacht in december aan alle eisen voldoen.”