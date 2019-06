Keolis-chauffeurs moeten hun plas nog even ophouden van de rechter

Buschauffeurs van Keolis moeten hun plas nog even ophouden. Dat is het gevolg van een uitspraak in een kortgeding dat de Ondernemingsraad (OR) van het vervoersbedrijf aanspande tegen Keolis. Daarin eiste de OR dat het huidige diensttijdenrooster nietig wordt verklaard vanwege een tekort aan plaspauzes.

De OR heeft volgens de kantonrechter wel degelijk een punt, maar besliste toch in het voordeel van Keolis omdat er op 3 juni al een bodemprocedure is aangespannen over dit onderwerp. Die moet de OR eerst maar even afwachten, luidde het oordeel.

Te weinig plaspauzes en te hoge werkdruk zorgen al een tijdje voor spanningen tussen buschauffeurs en hun werkgevers. Er werd actie voor gevoerd en een jaar geleden sprong de Socialistische Partij al eens op de bres voor de chauffeurs.

Plaspauzes

De OR spande eerder al eens een kortgeding aan tegen Keolis toen de vervoerder een diensttijdenwijziging invoerde op 9 december 2018. Een kortgeding dat werd afgeblazen in de aanloop naar een nieuwe dienstregeling die per 5 mei 2019 in werking zou treden waarin alle partijen wél vertrouwen leken te hebben.

Toen ook die volgens de OR niet voldeed aan de cao, gaf zij geen toestemming aan Keolis om die regeling in te voeren. Dat deed de vervoeder wel, waarop de OR een kortgeding aanspande om die dienstregeling nietig te laten verklaren.

Daarbij voerde zij volgens de rechter terecht aan dat de regeling niet voldeed aan bijlage 35 van de cao, maar omdat er over dit onderwerp al een bodemprocedure loopt sinds 3 juni, moet de OR die eerst afwachten.

Functioneringsgesprek