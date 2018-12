Keolis ‘in gesprek’ na klachten Zwolse rolstoelers

Volgens een groot aantal gehandicapten, verenigd in het platform Toegankelijk Zwolle, rijden buschauffeurs regelmatig te hard door de bocht en zijn ze lang niet altijd behulpzaam. Steeds meer rolstoelers mijden het busvervoer, terwijl dat wel toegankelijk hoort te zijn. Hendriksen van Keolis (Syntus) noemt de kritiek ‘pittig'. Ze heeft binnen haar organisatie nagevraagd of er klachten bekend zijn over de snelheid van de bus en onheuse bejegening door chauffeurs, maar voor Keolis is dat nieuw. Ook de opmerkingen over rolstoelers die bij de halte voorbij worden gereden, zijn volgens haar niet bekend. ,,Als we ons er niet in herkennen, dan kunnen we er weinig mee doen,'' zegt ze aanvankelijk. ,,Uiteraard geef ik de signalen door aan de collega's die bezig gaan met de nieuwe concessie. En we zitten al regelmatig om tafel met de gemeente en andere partijen om over de dienstverlening te praten. Dus daar zal het ook besproken worden.’’