Keolis krijgt 1,3 miljoen euro boete als problemen met Chinese bussen niet worden opgelost

De provincies Overijssel en Gelderland willen vervoerder Keolis een boete van maximaal 1,3 miljoen euro opleggen wanneer de problemen met de bijna driehonderd bussen van het bedrijf niet voor 31 maart zijn opgelost. Dat blijkt uit een brief die door commissaris van de Koning Andries Heidema van Overijssel aan het bedrijf is gestuurd. Keolis is in de aanloop van die mogelijke boete door de provincie officieel in gebreke gesteld.

Daarmee komt vervoerder Keolis verder in het nauw. Eerder vandaag voerde de FNV de druk al op door te dreigen met acties als er niet snel wat gebeurt met de mankementen van de elektrische bussen, geleverd door het Chinese bedrijf BYD. Die kampen al vanaf de ingebruikname met een hoop problemen. Zo werkt de verwarming niet, sluiten deuren niet goed, tocht het in de bussen, rammelt de stuurinrichting en zijn er problemen met de elektronica en software.

5000 euro boete per bus

De provincie stelt in de brief dat het bedrijf er niet in is geslaagd de klimaatbeheersing in de bussen en de isolatie en verwarming van de chauffeurscabine op orde te hebben. Ook zegt de provincie dat de stoelen van de chauffeurs niet goed zijn geplaatst en dat dit probleem, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet goed is opgelost. De provincie wil dat Keolis voor 31 maart de problemen heeft opgelost, anders wordt per bus een boete van 5000 euro opgelegd. Dat kan oplopen tot 1.295.000 euro.

Volledig scherm Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, wil samen met de provincie Gelderland dat Keolis voor 31 maart de problemen met de bussen heeft opgelost. © Bert Kamp

De provincies Overijssel en Gelderland hopen met dit besluit de slepende kwestie vlot te trekken. In de brief stelt commissaris Heidema dat hij niet wil dat een mogelijke nieuwe vervoerder met de defecte bussen wordt opgezadeld. Er loopt op dit moment een nieuwe concessie, waardoor het kan zijn dat een andere vervoerder in beeld komt. Die zal, zoals het er nu voorstaat, noodgedwongen met de Chinese bussen moeten gaan rijden.

Ziekteverzuim hoog

Ook wijst hij op het hoge ziekteverzuim onder chauffeurs. Daardoor hanteert Keolis een vakantierooster. Gevolg is dat Keolis niet voldoet aan het vervoersplan 2022: er zijn minder reismogelijkheden dan afgesproken. Beide provincies zetten dit drukmiddel ook in vanwege imagoschade. Door voortdurende berichtgeving over defecte bussen is volgens de provincies de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in het geding.

Woensdag praten Provinciale Staten van Overijssel over de kwestie.