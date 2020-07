Keolis laat treinreizigers vragen om te plassen, Overijsselse politici boos: ‘Omslachtig en onnodig’

Aan een medewerker vragen of je gebruik mag maken van het toilet in de trein, dat is een corona-maatregel van Keolis. ,,Bij ons staat de hygiëne en de gezond van reizigers en medewerkers voorop. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, hebben we de wc's op slot gedaan. Reizigers die nodig moeten, kunnen vragen of een conducteur de deur openmaakt. Het is de bedoeling dat mensen die niet per se hoeven of alleen even hun neus willen snuiten, wegblijven”, laat woordvoerder Lotte Hendriksen weten.