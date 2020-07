Keolis laat treinreizigers vragen om te plassen, Overijsselse politiek boos: ‘Omslachtig en onnodig’

Aan een medewerker vragen of je gebruik mag maken van het toilet in de trein, dat is een corona-maatregel van Keolis. ,,Bij ons staat de hygiëne en de gezond van reizigers en medewerkers voorop. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, hebben we de wc's op slot gedaan. Reizigers die nodig moeten, kunnen vragen of een conducteur de deur openmaakt. Het is de bedoeling dat mensen die niet per se hoeven of alleen even hun neus willen snuiten, wegblijven”, laat woordvoerder Lotte Hendriksen weten.

Omslachtig

Een aantal politieke partijen is verbaasd over de maatregel. ,,Het is toch omslachtig als je als reiziger op zoek moet naar een conducteur? En mensen zitten er helemaal niet op te wachten om te moeten vragen of ze naar het toilet kunnen. Als er überhaupt al een medewerker is”, reageert PVV-Statenlid Joeri Pool.

Samen met Forum voor Democratie en Partij van de Toekomst, heeft hij vanochtend schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Bert Boerman. Hun doel is duidelijk: de wc's moeten zo snel mogelijk weer open.

Pool vindt dat de NS het beter voor elkaar heeft. ,,Daar liggen extra zeepjes en handdoekjes bij de toiletten. Het is vanwege de hygiëne juist fijn om ook in de trein je handen te kunnen wassen.”

Vandalisme

Volgens de Statenleden is vandalisme een van de oorzaken van het op slot doen van de wc's, maar dat zit volgens Keolis anders. ,,Dat was een reden in het begin van de coronacrisis, toen er behalve de machinist geen andere medewerker in de trein aanwezig was. We zagen bijvoorbeeld dat er in toiletten vaker met graffiti werd gespoten. Maar dat probleem is nu weg, omdat er nu wel gewoon weer medewerkers meereizen.”

Werkzaamheden

Wel heeft het op slot draaien van de wc’s volgens Keolis ook een andere reden. ,,Op de plek waar we de toiletten legen, vindt onderhoud plaats. Dat betekent dat we de wc’s minder vaak kunnen legen. Die werkzaamheden duren nog tot het einde van de zomer. Of de toiletten daarna weer opengaan? Die kans is er, maar voorlopig zit er echt niets anders op dan even naar een medewerker te lopen. En die is er in principe altijd.”