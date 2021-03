Keolis ‘mag meedoen’ aan nieuwe aanbesteding ov IJssel-Vecht

Nog geen spoor van vluchtende scooterrij­der die Zwolse agent ziekenhuis intrapt

15:16 Wie was de bestuurder van een klassieke scooter die in de Zwolse wijk Assendorp een agent dusdanig verwondde dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis? Het antwoord op die vraag kan nog niet gegeven worden, ook niet nadat gisteravond in het programma Opsporing Verzocht aandacht was voor de zaak.