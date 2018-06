Keolis negen keer door rood: ‘Machinisten waren onervaren en werden afgeleid’

Wat is de meest onveilige plek voor fietsers in Zwolle?

Waar in Zwolle word je als fietser bijna van de sokken gereden? Welke plek in de stad ervaren fietsers als meest onveilig? De redactie van de Stentor vraagt lezers om voorbeelden in te sturen van gevaarlijke situaties. Uiteindelijk wordt gestemd over de meest onveilige plek. Bovendien gaat de redactie op zoek naar een oplossing.