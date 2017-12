Keolis presenteert nieuwe trein op station Zwolle

Keolis Nederland-directeur Cees Anker betreurt dat. ,,We moeten Zwolle - Stadshagen voorlopig laten vallen. Dat is jammer, om niet te zeggen: zuur.'' Anker hoopt dat ProRail zo snel mogelijk met een adequate oplossing komt, want ,,er is niet voor niets een nieuw station Stadshagen gebouwd.'' Keolis studeert nog op de financiële consequenties die het uitblijven van een extra vervoersstroom in Stadshagen tot gevolg heeft.



Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel wil het feest rondom presentatie van de nieuwe trein en de start Blauwnet niet laten bederven door het nieuws van ProRail. Er is intensief overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail om snel tot een oplossing te komen, zegt Boerman.